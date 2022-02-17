دولة القانون: معركة الاحزاب الكردية على رئاسة الجمهورية خاسرة

2022/02/17 | 16:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد ائتلاف دولة القانون، الخميس، أن الصراع القائم والمعركة داخل المكون الكردي على رئاسة الجمهورية ستكون خاسرة في نهاية الامر.وقال عضو الائتلاف محمود السلامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “المعركة القائمة داخل الاحزاب الكردية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية ستكون خاسرة في نهاية المطاف نتيجة التسوية السياسية التي ستتصدر […]

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