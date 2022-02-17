أوبك تتوقع تجاوز أسعار النفط الـ 100 دولار للبرميل قريباً

2022/02/17 | 16:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، برونو جان ريتشارد إيتوا، أن تتجاوز أسعار برميل النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبا.وأكد إيتوا، في مقابلة اليوم الخميس، أن المنتجين سيبحثون قدرتهم على زيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل لـ”أوبك”.وأوضح رئيس المنظمة، أن “أوبك” و”أوبك+” والمنتجين من خارجها يعملون معاً للحفاظ على استقرار […]

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