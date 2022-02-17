2022/02/17 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت كهرباء ديالى اليوم الخميس، تنويها الى أهالي محافظة ديالى، بخصوص رفع اجور الجباية الى 150%.وقال مدير توزيع كهرباء ديالى طارق ابراهيم في تنويه حصلت عليه “ايرث نيوز” انه “تداولت صفحات متعددة على مواقع التواصل الأجتماعي كتاب ينص على زيادة أجور مبيعات الطاقة بنسبة ١٥٠٪ .واضاف “نود نبين لكم أن المقصود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كهرباء ديالى توضح بشان زيادة اجور الجباية الى 150 % first appeared on ايرث نيوز.

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