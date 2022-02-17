روسيا تكشف عن توأم رقمي للروبوت “ماركر”

2022/02/17 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صمم خبراء شركة “تقنية أندرويد” بالتعاون مع معهد البحوث وتقنية الروبوتات بالجامعة الفدرالية الجنوبية، تؤاما رقميا للروبوت “ماركر”

ويشير يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة “تقنية أندرويد” في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن خبراء الشركة بالتعاون مع علماء معهد بحوث الروبوتات، صمموا بيئة افتراضية لمحاكاة تشغيل الروبوت “ماركر” في بيئات متنوعة مع معدات مختلفة.

ويضيف، تم هذا بتكليف من مؤسسة البحوث المتقدمة، لتطوير وسائل لمحاكاة افتراضية، تسمح باختبار شامل لتقنية الروبوتات على التوائم الرقمية للمنصات الروبوتية”.

ويشير دودوروف، إلى أن النسخ الرقمية للمنصات الروبوتية ووحدات الحمولة والوسط المحيط، يسمح لنا بإنشاء بيئة افتراضية لمحاكاة مختلف العمليات الفيزيائية والطبيعية: المطر، الثلج، النهار والليل، وتضاريس مختلفة من الصحارى الرملية إلى الثلوج القطبية.



كما يمكن محاكاة إصابات مختلفة في جسم الروبوت، بما في ذلك انقطاع الجنزير.

ووفقا له، يمكن مستقبلا تحويل النسخة الافتراضية إلى “مطلق نار” تكتيكي لإجراء اختبارات تكنولوجيا التكتيكات واستراتيجيات سلوك النظم الروبوتية في مواقف وظروف مختلفة.

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