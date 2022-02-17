اغلاق 19 شركة سياحية في العاصمة بغداد

2022/02/17 | 16:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت هيئة السياحة، إغلاق 19 شركة سياحية غير مرخصة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، فيما حددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ أمر الإغلاق.وقالت مدير شركات السفر والسياحة في هيئة السياحة سارة مصطفى ، إنه "تم مسبقا حث جميع المواطنين للتاكد من شركات السفر والسياحة قبل التعامل معها، بالاضا...

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