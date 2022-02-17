الأمم المتحدة تتحدث عن ملف تطهير العراق من المخلفات الحربية

2022/02/17 | 16:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوعية بخطر الذخائر المتفجرة تمثل الخط الدفاع الأول للعديد من المجتمعات.

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