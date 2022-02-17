ماسة زرقاء نادرة قد تحطم الرقم القياسي في مزاد بـ 48 مليون دولار

2022/02/17 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُتوقّع أن تُحقّق إحدى أكثر الماسات الزرقاء قيمة في العالم وأكبرها، التي أُطلق عليها اسم "The De Beers Cullinan Blue"، أكثر من 48 مليون دولار خلال عرضها للبيع في مزاد علني، بحسب بيان صادر عن دار سوزبي، الأربعاء.

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