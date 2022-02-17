الشمري: عدم رد الصدر على مبادرة الإطار سيعرقل العملية السياسية

2022/02/17 | 16:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الخميس، عدم رد الكتلة الصدرية على مبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء أزمة الانسداد السياسي سيزيد من عرقلة العملية السياسية.وقال الشمري لوكالة /المعلومة/، إن “الخلافات العالقة بين قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء مقبول لدى كافة الأطراف الشيعية تحتاج […]

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