مصدر لـ(ايرث نيوز): الكتلة الصدرية وتحالف السيادة أبلغا الديمقراطي بدعم مرشحه للرئاسة

2022/02/17 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاخميس، بأن الكتلة الصدرية وتحالف السيادة أبلغا الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم مرشحه لرئاسة الجمهورية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الكتلة الصدرية وتحالف السيادة ابلغا بشكل رسمي الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمهما والتصويت لصالح مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد خالد”.يشار الى ان زعيم التيار الصدري كان قد تلقى […]

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