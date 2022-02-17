قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا حتى الآن

2022/02/17 | 16:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 417 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.8 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 417.627.449، وإجمالي الوفيات 5.849.513.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس […]

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