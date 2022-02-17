الدفاع الأمريكية: روسيا تواصل حشد قواتها على حدود أوكرانيا

2022/02/17 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن روسيا تواصل حشد قواتها على حدود أوكرانيا، مشيراً إلى أن حلف الناتو سيدافع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء حسب تعبيره.وقال أوستن في مؤتمر صحافي من مقر الناتو في بروكسيل، إن "روسيا تحاول خلق ذرائع لتبرير الهجوم على أوكرانيا"، لافتاً إلى أن حماية سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أولوية".وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم من بروكسيل حيث عقد لقاء لوزراء دفاع دول الناتو لليوم الثاني على التوالي، عن قلقه مما وصفه بمحاولة روسيا تقديم الادعاءات والذرائع لشن هجوم على الجارة الغربية.

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