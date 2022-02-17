ستار اند سترايبس: ازمة تلوح بالافق في سجون ومخيمات “الـدواعش”

2022/02/17 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة ستار اند سترايبس الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان هناك ازمة تلوح في المخيمات والسجون التي تضم افراد عوائل الدواعش من الرعايا الاجانب حيث يتصاعد العنف والتطرف فيما ترفض بلدان اولئك الدواعش عودتهم الى بلدانهم.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “هناك صراعا بين أنصار داعش […]

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