2022/02/17 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر عسكري في سوريا، بأن اثنين من طاقم مروحية تابعة للجيش السوري لقوا مصرعهم، جراء سقوطها في الأراضي الزراعية بقرية الرويمية في ريف محافظة اللاذقية بسبب خلل فني أصابها.وقال المصدر انه “أثناء تنفيذ مهمة تدريبية صباح اليوم الخميس لإحدى حوامات الجيش السوري فوق المنطقة الساحلية تعرضت الحوامة لخلل فني”.وأضاف المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري في ريف اللاذقية ومصرع اثنين من طاقمها first appeared on ايرث نيوز.

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