2022/02/17 | 17:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم الشروع بتنفيذ المداخل من قبل شركات اجنبية مختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة تطوير مداخل بغداد إلى التنفيذ من قبل شركات اجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالة تطوير مداخل بغداد إلى التنفيذ من قبل شركات اجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).