2022/02/17 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال ظاهرة اختطاف الأشخاص بغرض تحصيل فدية منتشرة في سوريا، ولا سيما مناطق نفوذ النظام، حيث ارتفعت وتيرة الاختطافات خلال الأيام الأخيرة، على هامش حادثة الطفل فواز التي اهتز لها الشارع السوري والعربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أيام على حادثة الطفل فواز.. عملية اختطاف جديدة في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أيام على حادثة الطفل فواز.. عملية اختطاف جديدة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).