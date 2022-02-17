جوكي: الطائرات التركية باتت تهدد الايزيديين بشكل مباشر

2022/02/17 | 17:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد مسؤول ناحية الشمال في سنجار خديدا جوكي، الخميس، أن القصف التركي مستمر منذ ست سنوات، مؤكداً أن، الطائرات التركية بات تهدد المقاومة الايزيدية بشكل مباشر.وقال جوكي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “هناك استهداف مباشر للمقاومة الايزيدية من قبل القوات التركية “،مشيراً إلى أن “القوات الأمنية والحشد الشعبي يسيطرون على الأرض […]

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