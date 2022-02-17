خاصية فتح قفل آيفون ببصمة الوجه ستعمل قريبًا حتى لو كنت ترتدي كمامة.. اختبرناها لكم

2022/02/17 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستسمح شركة آبل قريبًا لمستخدمي أجهزة آيفون بفتح قفل الهواتف وتسجيل الدخول والدفع باستخدام خاصية التعرف على الوجوهه حتى لو كانوا يرتدون قناعًا.لكن ما مدى جودة عمل هذه الميزة حقًا؟ مراسلة CNN Business سامانثا كيلي اختبرتها لكم في هذا الفيديو.

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