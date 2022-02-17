تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بارزاني والصدر

2022/02/17 | 17:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس، الخطوات في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تنسيق مواقف "التحالف الثلاثي الاستراتيجي".

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وبحسب بيان مشترك، اطلع عليه "ناس" (17 شباط 2022)، فانه "أجرى مسعود بارزاني اتصالاً هاتفياً مع مقتدى الصدر، بحث فيه الطرفان اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الإستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

كما اتفق الطرفان، على "ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة".

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