صندوق النقد يحدد 3 أولويات لمواجهة خسائر عالمية بـ 14 تريليون دولار

2022/02/17 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعا صندوق النقد الدولي واضعي السياسة النقدية حول العالم إلى التركيز على ثلاث أولويات رئيسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في 2022، مقدرا خسائر الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا بنحو 13.8 تريليون دولار في 5 سنوات.وتتضمن هذه الأولويات بذل جهود أوسع لمحاربة التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، ووضع معايير لتشديد السياسة النقدية بما […]

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