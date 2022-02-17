2022/02/17 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاأكد المكلف بإدارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الخميس، أن العراق مصنف ضمن أكثر الدول في العالم تلوثاً بالألغام، وفيما أشار إلى أن أعداد ضحاياها تزداد يومياً، أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتخصيص موازنة لبرنامج شؤون الالغام.وتحدث الفلاحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أولا عن المؤتمر الدولي للمانحين لإزالة الألغام المقام في بغداد وأكد أنه يقام بين الحين والآخر لإلقاء الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها برنامج شؤون الألغام.وأضاف، أن "برنامج مكافحة الألغام ممول دولياً بالتعاون مع مؤسسة شؤون الألغام في إقليم كردستان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون الألغام"، لافتاً إلى أن "العراق مصنف على أنه واحد من أكثر الدول في العالم تلوثاً بالألغام بسبب المساحات الهائلة من الألغام الناتجة عن الحرب العراقية الايرانية والعبء الجديد من التلوث الذي خلفته الحرب على عصابات داعش الإرهابية التي كانت تعتمد على العبوات الناسفة".ولفت إلى أن "الأراضي الملغمة والملوثة بالعبوات الناسفة تصل إلى أكثر من 6000 كيلو متر"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل بجهود كبيرة من خلال دائرة شؤون الألغام والتركيز على الدعم الدولي من خلال الدول والمنظمات والتي بذلت جهوداً جدية في دعم الجانب الانساني لأن الدعم في الموازنة قليل جداً".وأشار إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهتم بشكل كبير في هذا البرنامج ووجه بأن تكون هناك موازنة متخصصة لبرنامج شؤون الالغام"، معرباً عن تطلعه إلى "تحقيق تقدم في هذا البرنامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادة النازحين إلى أماكنهم وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المحررة وتشجيع الاستثمار خصوصاً في المناطق النفطية والذي يتطلب أن تكون الأرض نظيفة وخالية من الألغام والعبوات".وتابع: "لدينا احصاءات في كل محافظات العراق والأكثر تلوثاً هي المحافظات الجنوبية"، منوهاً إلى أن "الضحايا بحاجة الى تأهيل جسدي ونفسي وتزويدهم بأطراف صناعية".وبين، أن "الوزارة لديها تعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية والمانحين من أجل مساعدة ضحايا الألغام الذين تزداد أعدادهم يومياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيئة: الكاظمي وجه بتخصيص موازنة لبرنامج شؤون الالغام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيئة: الكاظمي وجه بتخصيص موازنة لبرنامج شؤون الالغام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).