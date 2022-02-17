تحالف عزم يوجه رسالة بشأن العثور على نقوش عبّاسية مهمة في سامراء

2022/02/17 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس تحالف عزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم الخميس، رسالة بشان العثور على نقوش عبّاسية مهمة في مدينة سامراء.وقال السامرائي في تغريدة له تابعتها ايرث نيوز، ان “سامراء تمثل مذخراً عظيماً للتاريخ والحضارة الإسلامية وكنزاً ثميناً للتراث الإنساني؛ حيث كشفت حفريات مشروع مجاري المدينة عن نقوش عبّاسية مهمة”.وأضاف السامرائي، ان “هذا […]

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