اتفاق جديد بين الصدر وبارزاني

2022/02/17 | 17:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الطرفان على ضرورة عقد اجتماع.

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