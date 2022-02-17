اتفاق بين بارزاني والصدر على اجتماع للتحالف الثلاثي

2022/02/17 | 17:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن اتفاق مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على عقد اجتماع للتحالف الثلاثي.

وذكر المكتب في بيان، أنّ "الصدر تلقى اتصالاً هاتفيًا من مسعود بارزاني، بحث فيه الطرفان اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الاستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

وأضاف البيان، أنّ الطرفين "اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة".

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