السامرائي يوجه دعوة للحكومة بعد اكتشاف نقوش عبّاسية في سامراء

2022/02/17 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تمثّل سامراء مذخراً عظيماً للتاريخ والحضارة الإسلامية وكنزاً ثميناً للتراث الإنساني؛ حيث كشفت حفريات مشروع مجاري المدينة عن نقوش عبّاسية مهمة، ما يتطلب جهوداً نوعية من الحكومة والمنظمات المتخصصة بتكليف علماء واثاريين لمواكبة أعمال الحفر لحماية هذا الإرث الثمين.

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