اخماد حريق اندلع باحدى الشركات بالقرب من مول النخيل في بغداد (فيديو)

2022/02/17 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سيطرت فرق الدفاع المدني من الوهلة الأولى بعد اندلاع حادث حريق داخل ثلاث مخازن تجارية مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تحتوي على حزين متنوع من الادوات المنزلية البلاستيكية والمفروشات القطنية في منطقة شارع الضلال بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

حيث استخدمت فرق الدفاع المدني المعدات الهيدروليكية لقص المعدن المحترق والدخول من خلال تنفيذ الاقتحام المباشر بالتزامن مع عمليات الاخماد من أربعة محاور لتسيطر وتمنع امتداد النيران إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وانهت اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الاضرار المادية في المخازن المجاورة ، على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر

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