أمريكا ودول الخليج.. من

2022/02/17 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى فك الارتباط المتصور من قبل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى تحول استراتيجي في الأولويات الإقليمية مؤخرًا.

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