تحالف السيادة: مشروعنا واضح بخصوص رئيس الوزراء والاستحقاق الانتخابي

2022/02/17 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار النائب عن تحالف السيادة محمد فاضل الدليمي، اليوم الخميس، الى ان مشروعنا واضح بخصوص رئيس الوزراء والاستحقاق الانتخابي.وأكد الدليمي في بيان تلقته “ايرث نيوز” على “بحث اخر التطورات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.واضاف إن “تحالف السيادة ملتزم من اجل الاسراع في […]

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