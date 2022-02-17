ائتلاف المالكي يتهم الإقليم بتوفير ملاذات امنة للتنظيمات الإرهابية والموساد الإسرائيلي

2022/02/17 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الخميس، إقليم كردستان بكونه أصبح ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية والموساد الإسرائيلي.وقال الحمامي لوكالة / المعلومة /، أن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يعتبر ضمن الأشخاص المتعاونين مع تنظيم داعش الإرهابي بحصولهم على أموال العراق المهربة الى الخارج”، مبيناً أن “بارزاني يتحمل التبعات […]

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