لتأمين زيارة الإمام موسى بن جعفر (ع).. الأعرجي يترأس اجتماعا امنيا

2022/02/17 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا بالخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "الأعرجي عقد اجتماعا خاصا بالخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، واستعدادات الأجهزة الأمنية لحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة".

واضاف انه"حضر الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة، رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وأمين سر هيئة الاستخبارات الوطنية".واوضح البيان ان "قائد عمليات بغداد، استعرض الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة في الأيام المقبلة".واشار الى ان "الأعرجي أبدى ، ملاحظاته التوجيهية حول التهديدات المحتملة، كما ناقش الحاضرون الجوانب المتعلقة بتوفير كافة الاستعدادات، لإنجاح الزيارة والحفاظ على انسيابيتها، بما يؤمّن طرق الزائرين من مختلف محافظات العراق".

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