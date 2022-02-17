2022/02/17 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مصطفى عمارة تفجرت اراء فقهية متعارضة بشأن عيد الحب في مصر هذا العام فيما لم يلتفت المصريون اليها وكان همهم الأزمة الإقتصادية التي طغت على احتفالاتهم بعيد الحب بعد أن ارتفعت اسعار الورود بنسبة كبيرة فضلا عن ارتفاع أسعار الدباديب فيما أظهرت دراسة حديثة أن المصريين انفقوا في هذا اليوم بما يعادل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف فقهي بشأن عيد الحب في مصر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف فقهي بشأن عيد الحب في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).