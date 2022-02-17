الزبيدي يؤكد انخفاض النزاعات العشائرية في ميسان إثر العمليات الأخيرة

2022/02/17 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – عبد الحسين بريسم

أكد قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، اليوم الخميس، انخفاض النزاعات العشائرية في المحافظة.

وقال الزبيدي في بيان لقيادة عمليات ميسان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) خلال تواجده بقضاء قلعة صالح أن "هناك انخفاضا ملموسا جدا في النزاعات العشائرية في عموم محافظة ميسان في الفترة الحالية".

وأضاف أن "هذا الانخفاض يأتي في إطار العمليات الأمنية الجارية في المحافظة والتي تهدف إلى تعزيز الواقع الأمني".

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