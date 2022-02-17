مدرب منتخب الأشبال يكشف معاناة “المهمة الصعبة”

2022/02/17 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مدرب منتخب أشبال العراق حسن كمال، عن معاناة مهمته التي وصفها بـ”الصعبة”.وقال كمال في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مهمة مدرب الاشبال ليس سهلة وانما صعبة، حيث يتوجب علينا تربية جيل صغير وتعليمه أساسيات كرة القدم”.وأضاف أن “أهالي لاعبي منتخب الاشبال يسببون ضغطاً علينا من خلال الاتصال أكثر من […]

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