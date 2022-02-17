مقتل “والي الانبار” ومساعده بضربة جوية في الانبار

2022/02/17 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن مقتل والي الانبار واحد مساعدية بغارة لطائرات القوة الجوية العراقية في صحراء قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.وذكر بيان للخلية تلقته “ايرث نيوز”، انه “بعزيمة لا تلين تواصل قطعاتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها مطاردة فلول وقيادات عصابات داعش الإرهابية، فالارض أرضنا ولا مكان للإرهابيين عليها، وبفضل الله وبحمده وبعد متابعة […]

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