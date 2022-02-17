موسكو تطرد نائب رئيس البعثة الأميركية.. وواشنطن تتعهد بالرد

2022/02/17 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الخميس، أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الأميركية إلى روسيا، بارت جورمان، الذي كان أكبر مسؤول في سفارة الولايات المتحدة في موسكو بعد السفير وعضو رئيسي في فريق القيادة العليا بالسفارة.

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