2022/02/17 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موظف في الموارد المائية لمحاولة اغتيال

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