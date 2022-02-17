مقتل والي الأنبار ومساعده بضربة جوية في صحراء الرطبة

2022/02/17 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن مقتل والي الانبار بتنظيم داعش ومساعدة بضربة جوية في صحراء الرطبة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تواصل قطعاتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها مطاردة فلول وقيادات عصابات داعش الإرهابية، وبعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي ( مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه".

واضافت ان "الضربة اسفرت عن مقتلهما في صحراء الرطبة".

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