هل خرج العراق من دائرة الخطر؟.. الصحة تعلق بعد انخفاض إصابات الجائحة

2022/02/17 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، على انخفاض الإصابات بوباء فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "انخفاض الاصابات بوباء فيروس كورونا بالموقف الوبائي خلال الأيام الماضية، لا يعني ان العراق خرج من دائرة الخطر".

وبين أن "هناك احتمال وارد جداً من حدوث موجات وبائية جديدة".

وأوضح البدر أن "خروج العراق من دائرة الخطر الوبائية، يكون من خلال الاقبال الكبير على اخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وغيرها".

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