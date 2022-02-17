تغير المناخ زاد من حرائق الغابات ليلا

2022/02/17 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء جامعة كولورادو الأمريكية، أن زيادة حرائق الغابات ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة ليلا. وتشير مجلة EurekAlert، إلى أنه اتضح لعلماء جامعة كولورادو، أن تكرر الليالي الحارة والجافة بسبب التغيرات المناخية، أدى إلى ازداد عدد حرائق الغابات في الليل.وتضيف، حلل الباحثون البيانات التي حصلوا عليها من الأقمار الصناعية عن 81 ألف حريق، […]

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