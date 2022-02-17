هل من سبيل الى حركة احتجاج ناجحة ؟ - طارق الجبوري

2022/02/17 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_الجبوري سؤال يطرحه الكثيرون مواطنون واحزاب وطنية خاصة بعد انتفاضة تشرين وما قدمته من تضحيات ..



شهداء تجاوز عددهم الـ (800 ) متظاهر في بغداد والمحافظات الجنوبية والفرات الاوسط ومعوقين ومغيبين لايعرف احد مصيرهم ..



لقد خلقت انتفاضة تشرين 2019 اوضاعاً جديدة حفزت لدى الناس الامل بامكانية الانتصار على احزاب السلطة المحاصصاتية الفاسدة ،لكنها ولاسباب كثيرة لم تستطع ان تنحج في احداث النغيير الجذري المنشود ..



وهذا ......





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