وزير الموارد من بحيرة الرزازة.. مشروع حيوي سيخلص الأراضي الزراعية من الملح

2022/02/17 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، أن مشروع انشاء مهرب لمبزل الرزازة على بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء، سيسهم في دعم تصريف المياه.

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وقال الوزير في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 شباط 2022)، إن "هذا المشروع من المشاريع المهمة والستراتيجية التي تنفذها الوزارة في المحافظة والذي سيساهم بتصريف المياه الجوفية و مياه المبازل بشكل سيحي إلى منخفض وبحيرة الرزازة ويخلص الأراضي الزراعية من الملوحة والتغدق وسوف يساهم مستقبلا بزيادة الرقعة الزراعية في محافظة كربلاء المقدسة".

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وأضاف الوزير الحمداني، أن "هذا الحل يعتبر نهائياً حيث اعتمدته الوزارة لمشكلة تصريف مياه المبازل في المحافظة المقدسة واستخدامها في تنمية الحزام الاخضر .



في ظل وجود تعاون مثمر وبناء مع الحكومة المحلية لإنجاز هذا المشروع ومشاريع الوزارة في عموم المحافظة".

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