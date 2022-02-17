2022/02/17 | 18:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار للمحكمة الاتحادية العراقية يلزم إقليم كردستان بتسليم أموال النفط والغاز لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/17 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار للمحكمة الاتحادية العراقية يلزم إقليم كردستان بتسليم أموال النفط والغاز لبغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار للمحكمة الاتحادية العراقية يلزم إقليم كردستان بتسليم أموال النفط والغاز لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).