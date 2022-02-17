اليكتي الكردستاني يتهم الاتحادية بالرضوخ لدول خليجية بشأن قرار نفط الإقليم

2022/02/17 | 18:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الخميس، المحكمة الاتحادية بالرضوخ الى الضغوط الدولية بشأن قرارها الخاص بإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان.وقال آلي لوكالة /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بشان بيع النفط والغاز في إقليم كردستان لا يصب في مصالح الشعب العراقي”، مبينا أن “ملف النفط والغاز قديم منذ الكابينة الحكومية […]

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