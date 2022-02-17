فرقة الرد السريع تنفذ حملة تفتيش في ميسان

2022/02/17 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ فرقة الرد السريع حملة تفتيش في محافظة ميسان.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة من فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، نفذت حملة تفتيش في منطقة الرمانة بمحافظة ميسان”.وأضاف البيان ان “الحملة اسفرت عن ضبط ٦ بنادق نوع […]

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