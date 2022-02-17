التنين الصيني..وميناء طرطوس السوري..والشخير العراقي!!

2022/02/17 | 18:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش..لم تعد أيديولوجيات الأحزاب الحاكمة للبلاد تتحكم في توجهات ومصالح الأوطان التي تحكمها.ولم تعد لعبة السياسة تختار العدو والصديق، بل أصبحت المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة هي من يسيّر عجلة العلاقات الدولية وخياراتها المشتركة.هاهو الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يلتقي مع حزب البعث الحاكم في سورية في تلاقي المصالح […]

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