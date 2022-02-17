2022/02/17 | 18:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FpLtG6feMio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اثار ارتفاع اسعار مادة الطحين اغضب الشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اثار ارتفاع اسعار مادة الطحين اغضب الشارع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).