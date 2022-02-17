الأردن تلغي شرط فحص كورونا للقادمين لأراضيها

2022/02/17 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم الخميس، عن اجراءات تخفيفية جديدة من بينها إلغاء فحص كورونا للقادمين إلى البلاد.وقال الشبول، إن "الإجراءات التخفيفية جاءت بناء على توصية اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة ونؤكد مجدداً أن الجائحة لم تنتهِ، وأيّ قرارات تُتَّخذ ستكون مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي".وأضاف، أن "هذه الاجراءات تبدأ في مطلع آذار القادم، وجاءت الإجراءات على النحو التالي :- تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى (5) أيَّام، حيث تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.- إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.- إلغاء فحص (PCR) كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35) لسنة 2021، والذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.- إصدار التَّقرير الوبائي أسبوعيَّاً بدلاً من التَّقرير اليومي بعد انتهاء الموجة الحاليَّة من الوباء".

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