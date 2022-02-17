المونيتور: اهوار العراق مهددة جدا

2022/02/17 | 18:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ، الخميس، ان منطقة الاهوار في جنوب العراق مهددة اكثر من اي وقت مر في تاريخها الطويل حيث يجتمع الجفاف الذي طال أمده والاهمال الحكومي وتغير المناخ لخلق ضغط لا يطاق على أحد أهم النظم البيئية في المنطقة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “احد سكان […]

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