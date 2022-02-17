صلاح محطم الأرقام القياسية في صدر صحف إنجلترا

2022/02/17 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

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اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الخميس، بتغلب ليفربول على إنتر بهدفين دون رد على ملعب سان سيرو، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسلطت الصحف الضوء على نجاح النجم المصري محمد صلاح في التسجيل في 8 مباريات متتالية خارج ملعبه في المسابقة الأوروبية.

وعنونت صحيفة "ميرور": "أبطال السان..



الريدز يتماسك في السان سيرو قبل أن يتمكن فيرمينو ومن بعده صلاح محطم الرقم القياسي في وضعه على مقربة من دور الـ8".وفي الأعلى كتبت: "اليونايتد يُضرب بالعقوبة بسبب السلوك السيء"، في إشارة إلى اعتراض لاعبي اليونايتد على قرارى حكم مباراة برايتون على عدم طرد لويس دانك، قبل أن يطرده الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفار.أما صحيفة "ديلي إكسبريس" فعنونت: "بطل سيرو..



مو محطم الرقم القياسي يختم على انتصار شهير"وبدورها عنونت "ديلي ستار": "أبطال السان..



رجل الأرقام القياسية مو يفعلها مرة أخرى مع إحكام الريدز لقبضته".كما كتبت صحيفة "الجارديان": "العمل الإيطالي لليفربول..



فيرمينو وصلاح يختمان على الأفضلية أمام إنتر".

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