2022/02/17 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن التطورات في أوكرانيا

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