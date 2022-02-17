2022/02/17 | 18:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام مسافر ..اضطر ضيوف الكرملين على مدى الأسبوعين المنصرمين،الجلوس الى طاولة، وصفها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربين، باطول مائدة مفاوضات شهدها في حياته.لم تلفت طاولة أوربين- بوتين،الانتباه، قدر الاهتمام بطاولة الرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي، ربما لان رئيس الوزراء المجري، يعتبر أبرز الحلفاء القلائل، في اوروبا لروسيا.فبعد دقائق من عرض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألغاز وهوسات !) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألغاز وهوسات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).